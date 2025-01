Venerdì la Roma affronterà il Genoa per la ventunesima giornata di Serie A. L'obiettivo dei giallorossi è quello di tornare subito alla vittoria dopo il pareggio ottenuto in trasferta contro il Bologna. Domani alle 13, intanto, Claudio Ranieri interverrà in conferenza stampa per presentare il match contro la formazione di Patrick Vieira.