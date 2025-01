Dopo il pareggio arrivato per 2-2 contro il Bologna, il prossimo avversario della Roma sarà il Genoa di Patrick Vieira. La sfida è in programma venerdì alle 20:45 e si disputerà allo stadio Olimpico. All'antivigilia del match, Claudio Ranieri presenterà la partita contro il Grifone in conferenza stampa. Come di consueto, LAROMA24.IT seguirà l’evento in diretta.