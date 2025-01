Prosegue la 22esima giornata di campionato con i posticipi in programma oggi. Nel pomeriggio Venezia e Verona hanno pareggiato: al Penzo finisce 1-1. Al 28' i padroni di casa sbloccano il risultato grazie alla rete di Zerbin, nella ripresa Tchatchoua pareggia i conti al 76'. Con questo risultato il Venezia raggiunge quota 16 punti, restando al penultimo posto in classifica, mentre il Verona si porta a 20 come Lecce e Parma.