Dopo la sconfitta in Supercoppa per mano del Milan, l'Inter torna in campo in campionato: nella 20esima giornata di Serie A i nerazzurri battono in trasferta il Venezia. Termina 1-0 per la formazione di Inzaghi grazie ad un gol di Darmian al 16'. Con questo successo l'Inter sale a quota 43 punti in classifica, mentre il Venezia resta penultimo a 14.