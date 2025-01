Prosegue la 19esima giornata di campionato: in casa il Torino pareggia col Parma nel pomeriggio. Termina 0-0 tra le due formazioni che, con questo punto, avanzano in classifica: il Torino si porta a 21 punti in classifica, a +1 sulla Roma impegnata questa sera nel derby, e il Parma raggiunge quota 19 punti.