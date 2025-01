Serie A, poker del Como in casa: 4-1 all'Udinese

Si chiude la 21esima giornata di campionato con la vittoria del Como: al Sinigaglia la formazione di Fabregas batte 4-1 l'Udinese. In avvio i padroni di casa passano in vantaggio grazie alla rete di Diao, al 44' arriva il raddoppio di Strefezza. Al 50' l'Udinese accorcia le distanze con il gol di Payero, poi entrambe le squadre restano inferiorità numerica per le espulsioni di Goldaniga e Solet. Nel finale, al 78', l'autorete di Bijol porta la gara sul 3-1 per il Como che cala il poker con Nico Paz al 90'.

Con questo successo il Como sale a quota 22 punti in classifica mentre l'Udinese resta a 26, a -1 dalla Roma.