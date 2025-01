Serie A, Parma-Lecce 1-3: vittoria in rimonta dei giallorossi. Crociati in zona retrocessione

Vittoria importante per il Lecce di Marco Giampaolo che batte 1-3 in trasferta il Parma di Fabio Pecchia e ottiene tre punti cruciali in chiave salvezza. Dopo il gol su rigore di Valeri al 34' i giallorossi trovano subito il pareggio con Krstovic al 36', per poi passare in vantaggio nella ripresa con un gol di Pierotti al 63'. Nel finale al 93' ancora il numero 50 trova il gol del definitivo 3-1 che fa salire il Lecce a quota 23 punti. Il Parma resta invece fermo a 20 e in piena zona retrocessione.