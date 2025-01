Dopo la vittoria in Supercoppa, il Milan pareggia in campionato: termina 1-1 la sfida col Cagliari, in scena a San Siro, valida per la 20esima giornata di campionato. Dopo un primo tempo senza reti, Morata sblocca il match al 51' ma quattro minuti dopo Zortea firma il pareggio. Con questo risultato la squadra di Conceição sale a 28 punti, il Cagliari a 18.