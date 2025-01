Serie A, l'Udinese ferma l'Atalanta sullo 0-0: secondo pareggio consecutivo per la Dea. Il Lecce sbanca il Castellani e batte 1-3 l'Empoli

Alle ore 15 sono andate in scena due partite della ventesima giornata di Serie A e si tratta di Udinese-Atalanta ed Empoli-Lecce. La Dea non riesce a sfondare e si infrange contro il muro dei friulani, i quali sfiorano il gol del vantaggio con il doppio legno colpito da Sanchez. La partita termina quindi 0-0 e si tratta del secondo pareggio consecutivo per i bergamaschi dopo l'1-1 contro la Lazio: gli uomini di Gasperini salgono a 42 punti e si portano a -2 dal Napoli capolista, mentre l'Udinese va a 26 (+3 sulla Roma decima).

Vittoria importantissima per il Lecce, che batte 1-3 l'Empoli e si allontana dalla zona retrocessione. I salentini siglano due reti nei primi 11 minuti di gioco con Morente e Krstovic, rendendo quindi inutile il gol della speranza realizzato da Cacace al 47'. Nei minuti di recupero arriva la doppietta di Krstovic, che segna il definitivo 1-3 e chiude i conti. Grazie a questo successo la squadra di Giampaolo aggancia l'Empoli a quota 20, portandosi così a +3 sul diciottesimo posto.