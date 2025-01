Alle ore 18 va in scena la partita tra Lecce e Inter, valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi, allenatore dei nerazzurri, ha deciso di dare fiducia a Davide Frattesi dopo quasi tre mesi: il centrocampista, obiettivo di mercato della Roma, parte titolare al fianco di Zielinski e Mkhitaryan e non accadeva in campionato dal 30 ottobre (Empoli 0-3 Inter).