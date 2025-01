Serie A, Lazio-Como 1-1: Cutrone risponde a Dia

La 20esima giornata di campionato si apre con il pareggio tra Lazio e Como: allo Stadio Olimpico termina 1-1. Al 20' Fabregas perde Nico Paz per infortunio dopo un duro intervento subito da Gigot, al 34' Dia porta avanti i biancocelesti. Nella ripresa, al 58', la squadra di Baroni resta in inferiorità numerica per l'espulsione per somma di ammonizioni di Tchaouna e al 72' Cutrone ristabilisce l'equilibrio chiudendo la sfida sull'1-1.

Con questo risultato la Lazio si porta a 36 punti in classifica, il Como a 19.