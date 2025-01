Serie A, il Torino in 10 ferma la Fiorentina sull'1-1: Gineitis risponde a Kean. Sesta partita consecutiva senza vittoria per la Viola

Alle ore 12:30 è andata in scena allo Stadio Artemio Franchi di Firenze la partita tra Fiorentina e Torino e si è conclusa con il risultato di 1-1. La prima svolta del match avviene al 33', quando Dembele rimedia il secondo cartellino giallo e lascia i granata in 10 uomini. Cinque minuti più tardi la Viola passa in vantaggio con Kean, ma non riesce a chiudere la gara e al 70' subisce il pareggio da Gineitis, bravo ad approfittare di un grave errore della difesa. Con questo risultato la Fiorentina rimanda l'appuntamento alla vittoria per la sesta partita di campionato consecutiva ma sale al sesto posto a 33 punti, mentre il Torino aggancia l'undicesima posizione a quota 23.