Vittoria in trasferta e in rimonta per il Milan nel recupero della 19esima giornata di campionato. Allo Stadio Sinigaglia i rossoneri battono il Como per 2-1: la squadra di Fabregas va avanti al 60' con la rete di Diao, poi al 71' Theo Hernandez pareggia i conti e al 76' Leao ribalta il risultato regalando la vittoria al Milan.

Con questo successo i rossoneri salgono a quota 31 punti in classifica, mentre il Como resta a 19.