Serie A, il Milan rimonta nel recupero e batte 3-2 il Parma: decide il gol di Chukwueze al 95'

Alle ore 12:30 è andata in scena la partita tra Milan e Parma, valida per la ventunesima giornata di Serie A e terminata con il punteggio di 3-2 per i padroni di casa. Il primo colpo di scena arriva al 24' con il gol a sorpresa di Cancellieri, il quale porta in vantaggio gli ospiti. La reazione dei rossoneri arriva al 38': Suzuki travolge Pavlovic in area, l'arbitro assegna il penalty e Pulisic pareggia i conti. All'intervallo Conceicao prova a dare una scossa e toglie Leao e Hernandez, ma la squadra ne risente e si spegne. All'improvviso, a dieci minuti dal termine del match, il Parma passa clamorosamente in vantaggio con Delprato. Le emozioni non so finite e nel recupero accade di tutto: all'89' viene anulato un gol a Pavlovic per fuorigioco, al 92' Reijnders sigla il 2-2 e al 95' Chukwueze realizza l'incredibile 3-2. Grazie a questo successo il Milan sale al sesto posto a 34 punti, mentre il Parma resta sedicesimo a quota 20.