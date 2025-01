Serie A, Genoa-Parma 1-0: decide Frendrup. Il Grifone aggancia la Roma in classifica a 23 punti

Alle ore 12:30 è andata in scena la partita tra Genoa e Parma, valida per la ventesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore del Grifone. A decidere la sfida è stato Frendrup, il quale ha trafitto Suzuki al 65' grazie a una conclusione deviata da Delprato. Con questa vittoria gli uomini di Vieira salgono all'undicesimo posto e agganciano la Roma (che ha una partita in meno e giocherà oggi alle 18 contro il Bologna) a 23 punti, mentre i crociati restano diciassettesimi a quota 19.