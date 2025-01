È finito il match delle 18.00 della 19esima giornata di Serie A. La Fiorentina di Palladino ospitava il Napoli di Antonio Conte: vittoria agevole e larga per gli azzurri. Hanno trovato la via del gol David Neres, Lukaku dal dischetto e McTominay. Il Napoli è al momento al primo posto in classifica a 44 punti.