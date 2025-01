Serie A: Dybala eletto miglior giocatore del mese di dicembre (VIDEO)

Altro riconoscimento per Paulo Dybala. La Joya è stato votato dai partecipanti al contest della Lega Serie A come miglior giocatore del mese di dicembre: l'argentino ha infatti messo a referto tre reti (due con il Parma e una con il Milan) e un assist in cinque partite. Nello stesso periodo la Roma ha ottenuto due vittorie (Lecce e Parma), un pareggio (Milan) e due sconfitte (Atalanta e Como).