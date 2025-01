Al termine del girone di andata è stata stilata la classifica della media spettatori nella stagione 2024/25 in Serie A e il podio è composto da Milan, Inter e Roma. I rossoneri hanno accolto a San Siro ben 715.720 tifosi in 10 partite per una media di 71.572 a gara, mentre i nerazzurri inseguono a quota 713.780 (media di 71.378). I giallorossi, invece, si piazzano al terzo posto con 620.379 spettatori totali in 10 giornate e una media di 62.380 a match.

