Serie A, Bologna-Monza 3-1: Castro, Odgaard e Orsolini firmano la rimonta. Felsinei momentaneamente sesti in classifica

Il sabato di Serie A si è aperto con la partita tra Bologna e Monza, valida per la ventunesima giornata di campionato e terminata con il punteggio di 3-1 in favore dei padroni di casa. A sbloccare la gara ci pensa Maldini al minuto 4, ma la rimonta dei felsinei si concretizza già nel primo tempo con le reti di Castro e Odgaard. Nella ripresa arriva anche il gol di Orsolini, che firma il tris e chiude i conti. Grazie a questo successo il Bologna di Italiano sale momentaneamente al sesto posto in classifica a 33 punti, mentre il Monza resta ultimo a quota 13.