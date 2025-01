Si chiude la 20esima giornata di campionato con il posticipo tra Monza e Fiorentina. All'U-Power Stadium termina 2-1 per i padroni di casa: al 44' il Monza si porta avanti grazie alla rete di Ciurria e al 63' Maldini raddoppia. Al 74' Beltran accorcia le distanze dal dischetto ma non basta alla squadra di Palladino per recuperare la gara. Con questo risultato il Monza sale a quota 13 punti, rimanendo sempre all'ultimo posto in classifica, mentre la Fiorentina resta a 32.