Allo Stadio Olimpico sta andando in scena l'attesissimo Derby della Capitale, valido per la diciannovesima giornata di Serie A. C'è l'atmosfera delle grandi occasioni per questa partita e sugli spalti sono presenti ben 65.042 spettatori, facendo registrare così il sold out (al netto delle zone cuscinetto per evitare i contatti tra le tifoserie).