Derby, la squadra rientra in campo per scattare una foto sotto la Sud. Mancini e Pellegrini tra i più scatenati (FOTO)

La Roma vince il derby 2-0 contro la Lazio, fa 5 su 5 con Claudio Ranieri in panchina e si rilancia in classifica iniziando nel migliore dei modi il 2025. Dopo il fischio finale la squadra è andata sotto la Curva Sud per esultare insieme al cuore caldo della tifoseria e tra i protagonisti c'è da segnalare Manu Koné. Il francese, infatti, ha portato sotto la Curva la bandiera del calcio d'angolo, utilizzata nell'esultanza qualche settimana fa dopo il gol del 4-1 contro il Lecce. Gianluca Mancini, in mutande, per un attimo è stato tentato da riprendere in mano la bandiera con il 'topo' (quella dell'esultanza del derby della scorsa stagione che ha creato tante polemiche), mentre Lorenzo Pellegrini è stato l'ultimo a rientrare negli spogliatoi e anche lui tra i più scatenati.

Gioia incontebibile dopo il match, dunque, per i giallorossi, che dopo aver festeggiato ed essere reintrati negli spogliatoi, sono poi tornati in campo per scattare una foto sotto la Curva Sud. Pellegrini si è poi spostato dal gruppo per scattarne una personale dal suo smartphone

