La Roma batte 2-0 la Lazio e apre il 2025 con una grande vittoria. Gioia immensa per Claudio Ranieri, il quale si è aggiudicato il quinto derby in cinque incroci. Al termine della partita il tecnico si è reso protagonista di un simpatico siparietto con Massimo Ambrosini poco prima dell'intervista: "Quando si vince sto bene, non so perché - scherza Ranieri -. Il mio è un mestiere bellissimo se non ci fosse la partita la domenica".

