Al minuto 67 termina il Derby della Capitale di Lorenzo Pellegrini, autore della rete del momentaneo 1-0. Il capitano si è accasciato sul terreno di gioco in seguito all'uscita del pallone e ha immediatamente chiesto i soccorsi per un problema al flessore della coscia sinistra: Ranieri ha quindi optato per la sostituzione e al suo posto è entrato Niccolò Pisilli.