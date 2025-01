Roma-Lazio: presente anche Montella allo Stadio Olimpico (VIDEO)

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena l'attesissimo Derby della Capitale, valido per la diciannovesima giornata di Serie A. C'è l'atmosfera delle grandi occasioni per questa partita e anche in tribuna sono presenti numerosi vip tra cui Vincenzo Montella. Il commissario tecnico della Turchia, accostato alla panchina giallorossa dopo l'esonero di Ivan Juric, non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti presenti.