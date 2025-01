Alle ore 20:45 va in scena allo Stadio Olimpico il Derby della Capitale, valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Pochi istanti prima del calcio d'inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Aldo Agroppi, bandiera del Torino ed ex allenatore di Pisa, Perugia, Padova, Fiorentina, Ascoli e Como scomparso il 2 gennaio.