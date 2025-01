Roma-Lazio: maxi rissa dopo un contrasto Hummels-Castellanos, anche le panchine in campo. Espulsi il centravanti della Lazio e Sertori (FOTO)

Tensione altissima al minuto 93 del Derby della Capitale. In seguito a un contrasto tra Mats Hummels e Taty Castellanos si è accendo un incredibile parapiglia nella zona delle panchine e i componenti delle stesse sono entrati in campo per sedare la rissa. L'arbitro ha espulso il centravanti della Lazio e l'head of performance della Roma Mark Sertori, ammonito invece Ndicka.