Roma-Lazio, la moviola: scintille dopo un contrasto Koné-Guendouzi, giallo per Dybala. Ammonito Dia per un fallo di reazione ai danni di Paredes

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Lazio, derby valido per la diciannovesima giornata di Serie A. L’arbitro della partita è Luca Pairetto, il quale è affiancato dagli assistenti Alassio e C. Rossi. Il IV uomo è Chiffi, mentre al VAR c’è Mazzoleni. L’AVAR, invece, è Pezzuto.

I PRINCIPALI EPISODI ARBITRALI DEL MATCH

73' - Si accende la partita: Paredes provoca Dia, l'attaccante biancoceleste lo colpiscee l'arbitro lo ammonisce.

70' - Scintille dopo un contrasto tra Guendouzi e Koné: scoppia un accenno di rissa con Dybala ammonito per uno spintone.