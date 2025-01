Roma-Lazio, Dybala e il "saluto" alla Curva Nord. Poi sbeffeggia Guendouzi: "Io ho vinto 5 scudetti e tu zero" (FOTO)

La Roma vince 2-0 il Derby della Capitale e tra i protagonisti della partita c'è sicuramente Paulo Dybala, autore di una grande partita. L'attaccante argentino ha abbandonato il terreno di gioco al minuto 74 e nell'uscire dal campo ha "salutato" in modo ironico la Curva Nord. Nel rientrare in panchina, la Joya ha abbracciato tutti i componenti e anche mister Ranieri ha riso per quanto accaduto. A fine partita Dybala è rientrato in campo e ha fatto nuovamente il gesto del cinque, per poi sbeffeggiare Guendouzi con il segno dello zero: "Io ho vinto 5 scudetti e tu zero", il significato del gesto di Paulo spiegato da DAZN.