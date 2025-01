Roma-Lazio, due gol entro i primi 20 minuti per i giallorossi: non accadeva in Serie A dal derby del 1999

Allo Stadio Olimpico va in scena il Derby della Capitale, valido per la 19esima giornata di campionato. La Roma ha indirizzato il derby dalla sua parte già nei primi minuti di partita grazie alle reti di Pellegrini al 10' e Saelemaekers al 18'. Come riportato dal portale di statistiche, dall'inizio degli anni '60 questa è solo la seconda volta che la Roma segna almeno due gol entro i primi 20 minuti di un derby contro la Lazio in Serie A, dopo il 21/11/1999 (7' Delvecchio e 11' Montella).

