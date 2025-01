Variazione per il direttore di gara del derby di domani. In Roma-Lazio l'arbitro Marco Guida, si legge sul sito dell'Aia, sarà sostituito da Luca Pairetto. Ecco la squadra al completo per il match di domani sera, fischio d'inizio ore 20.45:

ROMA – LAZIO Domenica 05/01 h. 20.45

PAIRETTO

ALASSIO – ROSSI C.

IV: CHIFFI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO

(aia-figc.it)

