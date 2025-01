Roma-Genoa, l'audio del VAR sul tocco di mano di Sabelli: "È molto vicino al corpo e in dinamica, non è punibile" (VIDEO)

Nel corso di Open Var, il programma di Dazn in cui si analizzano i più importanti episodi arbitrali della giornata, si è parlato anche di Roma-Genoa e ci si è soffermati sul tocco di mano di Stefano Sabelli nell'area di rigore del Grifone avvenuto al minuto 58.

"Il braccio è largo, c'è un possibile un possibile fallo del 20 - le parole del VAR Di Bello e dell'AVAR Camplone -. Blocca il punto di contatto... Check completato, check completato. Scusami, non avevo visto che il pallone era in gioco (riferendosi all'arbitro, ndr). Tocca di braccio, ma è molto vicino al corpo e in dinamica. Non è un braccio punibile".

D'accordo con la decisione anche Antonio Damato, responsabile del settore tecnico arbitrale: "Condividiamo la scelta sia del direttore di gara sia del VAR Di Bello di ritenere non punibile questo tocco di braccio. Nel momento in cui avviene l'impatto tra braccio e palla, il braccio è aderente al corpo e in una posizione completamente naturale. E quindi non fa mai più grande se stesso, non è in una posizione innaturale. Inoltre il tutto si svolge in dinamica".