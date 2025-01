ROMA-GENOA: i convocati di Ranieri. Ancora out Cristante, altra chiamata per De Marzi

Domani alle 20:45, la Roma scenderà in campo allo stadio Olimpico contro il Genoa per la ventunesima giornata di Serie A. Il club giallorosso ha da poco pubblicato i convocati per la partita contro il Grifone. Claudio Ranieri avrà a disposizione tutti i giocatori, fatta eccezione per Bryan Cristante e Renato Marin, infortunatosi nell'ultima giornata del campionato Primavera. Al posto dell'estremo difensore classe 2006, fiducia a Giorgio De Marzi.