ROMA-GENOA: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

La Roma cerca la sesta vittoria consecutiva in casa tra tutte le competizioni e oggi alle ore 20:45 affronta il Genoa nella partita valida per la ventunesima giornata di Serie A. I giallorossi sono reduci dal pareggio per 2-2 contro il Bologna e si trovano al decimo posto in classifica a 24 punti, mentre il Grifone è undicesimo a -1 proprio dai capitolini.

Pochissimi dubbi di formazione per mister Ranieri, il quale dovrebbe effettuare un solo cambio rispetto al match contro il Bologna: Svilar in porta, trio difensivo composto da Ndicka-Hummels-Mancini, linea di centrocampo formata da Angelino-Paredes-Koné-Pisilli (favorito su Pellegrini)-Saelemaekers e davanti il duo Dybala-Dovbyk.

DOVE VEDERE ROMA-GENOA IN TV E IN STREAMING

Imbarazzo della scelta per i tifosi che vorranno vedere il match. Roma-Genoa infatti sarà trasmesso sia su DAZN sia su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport). Per quanto riguarda DAZN, è necessario connettersi all'app tramite Smart tv collegata alla connessione internet, console di gioco (Play Station e Xbox) oppure Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX. La partita potrà essere vista in streaming anche su Sky Go e NOW.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk.

Diffidati Roma: Mancini, Cristante, Koné, Saelemaekers.

GENOA: Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Zanoli, Masini, Frendrup, Kassa; Thorsby; Pinamonti.

LE QUOTE

ROMA-GENOA 1 X 2 EUROBET 1.47 4.20 7.40 SISAL 1.48 4.00 7.50 PLANETWIN365 1.46 4.15 7.40 SNAI 1.50 4.25 7.00

LR24