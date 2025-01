Roma-Genoa, 4a vittoria consecutiva in casa in Serie A per i giallorossi: non accadeva da settembre-novembre 2023 con Mourinho

La Roma vince 3-1 contro il Genoa nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A e conquista la sesta vittoria consecutiva allo Stadio Olimpico tra tutte le competizioni. I giallorossi hanno dominato la gara, che è stata decisa dalle reti di Dovbyk, El Shaarawy e dall'autorete di Leali. Come riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, i capitolini hanno vinto quattro partite di fila in casa in Serie A per la prima volta da settembre-novembre 2023 con José Mourinho. Inoltre hanno segnato sempre almeno due gol nello stesso campionato per la prima volta dall'ottobre-dicembre 2019.

4 - La Roma ha vinto quattro partite di fila in casa in #SerieA per la prima volta da settembre-novembre 2023 con José Mourinho, realizzando sempre almeno due gol nello stesso campionato per la prima volta dall'ottobre-dicembre 2019. Roccaforte.#RomaGenoa — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 17, 2025