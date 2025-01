La vittoria in trasferta alla Roma mancava da 9 mesi e ha permesso al club giallorosso di regalare il 200° successo in Serie A a Claudio Ranieri. Cifra tonda per il tecnico della Roma dunque, raggiunta nella stessa giornata anche da Simone Inzaghi che in questo modo spodesta Allegri che fino ad oggi era stato l'allenatore più giovane a raggiungere quota 200 vittorie nel massimo campionato italiano.