Lazio, Fabiani: "Ibrahimovic? Non bisogna mai partire prevenuti con i giovani, Pisilli è passato dalla Primavera alla prima squadra. Dispiace che si stia speculando sul caso Bernabé"

LAZIO STYLE RADIO - Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club e tra i vari temi trattati si è soffermato sull'acquisto del classe 2005 Arijon Ibrahimović. Il dirigente ha paragonato l'inserimento in rosa di questo calciatore al passaggio di Niccolò Pisilli dalla Primavera alla prima squadra della Roma. Ecco le sue parole.

Il nuovo acquisto Ibrahimovic?

“Ibrahimovic è un classe 2005 che non entra in lista. Lo abbiamo preso dal Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto, può mettere in mostra tutte le sue qualità che non sono poche. Poi bisognerà vedere se la Lazio possa essere la sua comfort zone, ma prima di prendere Ibrahimovic mi sono confrontato con Angelozzi che lo ha avuto a Frosinone e me ne ha parlato benissimo. Per fare un paragone dall’altra sponda del Tevere c’è un 2004 (Pisilli, ndr) che giocava in Primavera e ora gioca in prima squadra. Non bisogna mai partire prevenuti”.

Come placare questo circo intorno alla questione falconiere?

“Mi sono fatto più di un’idea, dovrebbe calare un sipario su questa faccenda. Juan ha chiesto scusa, si è reso conto di aver fatto una cosa che non doveva fare e si è pentito. C’è chi può accettare le scuse, dico che oggi è in convalescenza, la salute è un diritto e finché ha un certificato medico daremo tutto il supporto. Poi la faccenda sarà affrontata su altre questioni, la società da subito ha emesso un comunicato. La cosa che mi dispiace è che intorno a questa vicenda e a questa debolezza ci si stia speculando. Questa è una cosa seria, se uno vuole farsi un’operazione è libero di farla ma c’è un codice etico da dover rispettare. È come se mi ubriacassi e dessi in escandescenza, non rappresenterei al meglio la Lazio. Siamo esposti mediaticamente, ci dobbiamo privare di alcune debolezze e dobbiamo avere una condotta che deve essere di esempio per tutte le famiglie. Questo codice etico interno esiste e va rispettato necessariamente, poi quali sono le responsabilità verranno valutare successivamente. Invito Juan ad avere un atteggiamento diverso, ci ho parlato e ha detto che è stata una leggerezza. Non deve prestare il fianco a chi vuole fare gossip, dovremo tutti usare buonsenso”.