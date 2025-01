Lazio, Baroni: "Derby? Rimane il dolore, dispiace per i tifosi" - Provedel: "Ci ha ferito"

DAZN - Prima della sfida contro il Como il tecnico della Lazio, Marco Baroni, ha parlato ai microfoni della piattaforma sportiva tornando a commentare il derby perso con la Roma la settimana scorsa: "Rimane sempre il dolore, dispiace per i tifosi. Guardiamo a questa partita insidiosa, con la squadra abbiamo parlato e lavorato in questi pochi giorni. Qualche assenza, ma piena fiducia in quelli che giocano e in quelli che possono entrare".

Anche il portiere, Ivan Provedel, ha commentato il post derby: "Quello che dobbiamo dimostrare è che dopo una gara molto sentita che ci ha ferito parecchio l’unica cosa che conta è la partita di oggi. In passato abbiamo reagito anche ad altre sconfitte, il derby è un’altra cosa ma ci siamo preparati in settimana. Le vittorie ci servono per andare avanti".