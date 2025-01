Inter, problema muscolare per Frattesi: atteso l'esito degli esami, verso il forfait in vista dell'Empoli

Mese piuttosto movimentato per Davide Frattesi, obiettivo di mercato della Roma per gennaio. Il centrocampista dell'Inter non è considerato da Simone Inzaghi una prima scelta, ma il calciatore spinge per avere maggiore spazio. Negli scorsi giorni il classe '99 ha però accusato delle noie muscolari e nella mattinata odierna si è sottoposto a degli esami strumentali: l'esito è atteso in giornata e una sua convocazione in vista del match contro l'Empoli appare improbabile. Intanto la Roma continua a osservare la situazione con grande attenzione, sperando in uno sconto dei nerazzurri sull'elevata valutazione (40/45 milioni) di Frattesi.