Giudice Sportivo: terza sanzione per Pellegrini, seconda per Celik

Terminata la 22esima giornata di campionato con i posticipi disputati ieri, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha reso note le decisioni assunte tramite un comunicato ufficiale. Per quanto riguarda la Roma, reduce dalla vittoria in trasferta contro l'Udinese, ci sono da segnalare la terza sanzione per Pellegrini e la seconda per Celik, entrambi ammoniti nel corso della gara con i bianconeri.

Restano in diffida Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Alexis Saelemaekers e Manu Koné.

(legaseriea.it)

