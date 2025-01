Giudice Sportivo: terza sanzione per Paredes. Solet salta Udinese-Roma

Conclusa la ventunesima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, reduce dalla vittoria per 3-1 contro il Genoa, Leandro Paredes ha ricevuto la terza ammonizione del suo campionato. In casa giallorossa restano diffidati Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Alexis Saelemaekers e Manu Koné.

Non ci sarà in Udinese-Roma, partita valida per il ventiduesimo turno di Serie A e in programma domenica alle ore 15, il difensore centrale dei friulani Oumar Solet, espulso contro il Como.

(legaseriea.it)

