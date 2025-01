Giudice Sportivo: Mancini entra in diffida. Ammenda di 1500 euro alla Roma per lancio di un fumogeno

Conclusa la ventesima giornata di campionato, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, ha comunicato le decisioni assunte. Per quanto riguarda la Roma, reduce dal pareggio per 2-2 contro il Bologna, la società giallorossa ha subito una multa di 1500 euro "per avere i suoi sostenitori, al 13° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco".

Entra in diffida Gianluca Mancini in seguito al cartellino giallo ricevuto ieri e alla prossima sanzione sarà squalificato così come Bryan Cristante, Alexis Saelemaekers e Manu Koné.

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE