Genoa, Vieira: "Giocare contro la Roma di Ranieri non è mai semplice. Hanno qualità individuale e collettivamente sono forti"

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di venerdì sera contro la Roma di mister Ranieri. Ecco le parole del tecnico della squadra ligure:

Come affronterete la sfida con la Roma, squadra costruita per altre ambizioni?

"Il calcio è così. Noi stiamo crescendo come squadra, ma ero soddisfatto delle partite giocate in casa. Aspettavamo questi tre punti. La Roma è una bella squadra con individualità, è una squadra forte. Dobbiamo giocare con orgoglio e vogliamo fare bene".

Come sta Messias?

"Dobbiamo imparare da quello che succede prima. Dobbiamo valutare il lavoro fatto da lui, c’è ancora un giorno e prenderemo la decisone con i dottori e con lo staff. Dobbiamo vedere il passato, ha avuto questo infortunio ed è una cosa da gestire bene".

A Roma mancherà Badelj. Hai pensato a delle scelte?

"C’è anche Masini che ha sempre fatto bene quando è entrato. È in fiducia. Questa settimana abbiamo provato diversi giocatori, aspetteremo per fare la scelta"

Su Otoa:

"È un giocatore giovane con qualità tecnica. Deve prendere fiducia e continuare a lavorare perché ci sono ancora aspetti da migliorare. E’ un giocatore per il futuro della società".

L’Olimpico sarà pieno, come da diverse stagioni a questa parte. Tu hai giocato da avversario tante volte lì, dirai qualcosa in più ai ragazzi?

"È uno stadio molto intenso. Ma noi dobbiamo essere molto concentrati su come vogliamo giocare noi. Essere uniti da squadra, difendere bene. Il contesto sarà difficile ma lo sappiamo. Noi dobbiamo essere molto concentrati sul gioco".

Contro la Roma all’Olimpico il Genoa non ha mai vinto.

"È una società importante, è difficile giocare lì. Noi dobbiamo gestire le emozioni e pensare giocare. Se riusciamo a fare questo possiamo metterli in difficoltà perché noi stiamo bene, giochiamo con fiducia e personalità. È importante avere queste caratteristiche all’Olimpico".

Quanto è importante la vittoria col Parma a livello psicologico?

"Abbiamo sempre avuto fiducia di vincere una partita in casa. L’importante è avere questa fiducia avendo il focus non solo sul risultato. Abbiamo fatto una bella partita contro il Parma e alla fine abbiamo meritato di vincere".

Miretti può giocare al posto di Badelj?

"Sì, però con la sua qualità tecnica credo che servirà di più alla squadra se giocherà in avanti".

La parte sinistra della classifica?

"Abbiamo avuto continuità di risultati perché abbiamo avuto continuità di prestazione. Le gare che abbiamo giocato abbiamo avuto questa possibilità di essere una squadra difficile da affrontare. Poi giocare contro la Roma di Ranieri non è mai semplice. Loro hanno qualità individuale, collettivamente sono forti".

Prove tattiche per la Roma?

"È quello che abbiamo preparato per questa partita. A Roma contro la Roma sarà una gara diversa. Dovremo essere pronti per provare a fare una bella partita. Andare a giocare davanti a 75mila tifosi è ancora una situazione dove io come allenatore posso imparare tanto dai miei giocatori".

Cambierà qualcosa in attacco? Servirà qualcuno di veloce per andare in contropiede?

"Dovremo fare una gara solida come squadra. La qualità individuale della squadra la conosciamo tutti. La Roma è una squadra di primo livello e noi dobbiamo essere concentrati per fare una bella partita. Non possiamo pensare di andare lì soffermandoci solo a difenderci".

Recupererà qualcuno degli infortunati?

"Vitinha, Norton-Cuffy ed Ekuban è troppo presto".