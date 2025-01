Infortunio in casa Genoa. Si è fermato Vitinha, che ha sofferto una lieve distrazione muscolare evidenziata dagli esami strumentali sostenuti oggi dal portoghese. Sicuramente salterà il prossimo match del Genoa, ma è in dubbio anche per la partita della prossima settimana contro la Roma di Claudio Ranieri.

(tuttomercatoweb.com)

