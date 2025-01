Genoa: partitella con focus su schemi di base e variazioni sul tema. Out Badelj

Il Genoa continua a preparare la trasferta di venerdì sera nella Capitale. La squadra allenata da Vieira dovrà fare a meno del proprio capitano: Badelj ha seguito la seduta da bordo campo e quindi salterà la partita dello Stadio Olimpico contro la Roma.

"Meno due alla partita dell’Olimpico. Lo staff ha iniziato a schiacciare sull’acceleratore per l’anticipo, da affrontare senza capitan Badelj che ha seguito da bordo campo il lavoro dei compagni. Patrick Vieria ha aperto la giornata facendo il punto con i collaboratori, per poi proseguire con colloqui individuali e una riunione per relazionare il gruppo sulle direttive per l’incontro. Nella partitella dopo la parte in palestra e la prima fase sul terreno, sono stati passati al setaccio schemi di base e variazioni sul tema. A Villa Rostan e nella sede del settore femminile, alla Marina di Sestri, sono state gettate le basi per un paio di operazioni di mercato in entrata. Un innesto per la prima squadra e uno per il Genoa Women, in lotta nelle posizioni di vertice nel campionato di Serie B".

(www.genoacfc.it)

