Brutte notizie per il Genoa di Patrick Viera. Il centrocampista Milan Badelj era stato costretto a uscire al minuto 44 della partita contro il Parma per un problema al flessore della coscia destra e gli accertamenti ai quali si è sottoposto oggi hanno escluso lesioni: il calciatore dovrà però rimanere ai box per circa una settimana, motivo per cui non sarà presente in vista del match contro la Roma, valido per la ventunesima giornata di Serie A e in programma venerdì alle ore 20:45.