Genoa: defaticante per chi è sceso in campo contro il Parma

Genoa in campo in vista del match di venerdì contro la Roma. Il club ligure ha diffuso sul proprio sito ufficiale il report della sessione di allenamento di oggi. Ecco la nota:

"Subito al lavoro in una giornata caratterizzata dalla riunione del CdA, con la nomina dei componenti e del nuovo presidente Dan Sucu, rimasto a Genova dopo la vittoria con il Parma, per presiedere ai passaggi formali e tracciare le linee guida con consiglieri e dirigenti. Buona parte della squadra si è limitata, nel giorno del compleanno di Sabelli, alla 100ma presenza ieri in Serie A Enilive, a una sessione defaticante al C.S. Signorini per recuperare dalle fatiche dell’incontro con il Parma. Per gli altri programma intenso sotto le direttive dello staff, interessato a monitorare le chance di rientro per gli elementi in uscita da percorsi riabilitativi. Intorno all’ora di pranzo tecnici e giocatori si sono ritrovati in club-house. Martedì i piani proseguono con una sessione mattutina, anticipata dall’analisi in sala video della sfida con i ducali".

