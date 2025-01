FOTO - Udinese-Roma 1-2

La Roma batte 1-2 l'Udinese alla Bluenergy Arena e mette fine al tabù trasferta dopo 9 mesi. Partita a ritmi bassi durante i primi 25 minuti di gara, ma, che improvvisamente si accende alla mezz’ora. Entrambe le squadre hanno più occasioni per passare in vantaggio ma alla prima disattenzione difensiva della formazione di Claudio Ranieri, è Lorenzo Lucca a punire i capitolini al minuto 38. Nella ripresa, la Roma entra in campo più convinta e messa meglio, tanto che al 50' arriva la rete del pareggio. Lorenzo Pellegrini si guadagna e trasforma un calcio di rigore fischiato da Sozza dopo un fallo di mano di Kabasele in area. I giallorossi reagiscono bene e dominano la partita. Al 64' El Shaarawy si guadagna il secondo penalty della gara e Artem Dovbyk non sbaglia e fa 1-2. L'Udinese cerca di riuscire fuori con mister Runjaic che aggiunge tanti giocatori offensivi all'11 in campo, ma non basta. La Roma soffre ma si porta a casa 3 punti pesantissimi. Ecco i migliori scatti del match.