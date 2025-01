FOTO – Roma-Lazio 2-0 HT

Allo Stadio Olimpico sta andando in scena Roma-Lazio, derby valido per la diciannovesima giornata di Serie A, e dopo i primi 45 minuti di gioco il risultato è di 2-0 in favore dei giallorossi. La Roma parte fortissimo e sblocca il derby al minuto 10: Saelemaekers serve Pellegrini, il quale si aggiusta il pallone al limite dell’area di rigore e lascia partire un destro a giro imprendibile per Provedel. La reazione della Lazio è affidata a Isaksen, che calcia dalla distanza e Svilar blocca. I giallorossi continuano a spingere sull’acceleratore e al 18’ raddoppiano: il belga calcia e trova la risposta di Provedel, ma si avventa sulla ribattuta e buca l’estremo difensore avversario siglando la rete del 2-0. Successivamente i giallorossi gestiscono il doppio vantaggio senza correre troppi rischi e facendo terminare il primo tempo sul 2-0. Ecco i migliori scatti della prima frazione.