FOTO - Derby: sfottò e striscioni all'Olimpico. Dal 23 di Mancini a "Noi simboli e colori di questa città, voi feccia della società"

Allo Stadio Olimpico va in scena il derby della Capitale, valido per la 19esima giornata di campionato. Sugli spalti i romanisti iniziano ad esporre sfottò e striscioni: i tifosi mostrano ai rivali il 23 di Gianluca Mancini, in onore del derby della scorsa stagione deciso dal gol del difensore giallorosso, fino allo striscione "Noi simbolo e colori di questa città, voi feccia della società".